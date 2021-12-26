Karın tadını Ayder Yaylasında şambrelle kayarak çıkardılar

Yoğun kar yağışının ardından hafta sonu karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’na akın etti.

Kar yağışı ile beyaza bürünen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Karda eğlenen vatandaşlar, şambrellere oturarak yürüyerek çıktıkları tepenin başından aşağıya kendisini bıraktı. Şambrelle kayan vatandaşlar büyük keyif alırken zaman zaman ufak kazalarda yaşandı. Geldiğini görmeyenlere çarpan şambrel nedeniyle ayakları yerden kesilenler de oldu, şambreli durduramayarak kar kütlelerine çarpanlarda. Vatandaşlar Rize’nin turizm cenneti olarak adlandırılan Ayder’de hafta sonunun tadını eğlenerek çıkardı.

Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen ve Rize’nin Ayder yaylasını tercih eden Zeki Ülgen yaptığı açıklamada “Almanya’dan tatil için buraya geldik. Çok muhteşem bir atmosfer, tertemiz hava, güzel bir doğa. Gelip de görmek, yaşamak lazım. Gerçekten çok harika bir yer. Ortamı güzel, insanları da güzel” dedi.

Eren Yıldırım isimli Rizeli genç ise kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ayder’de gerçekleşen revizyonla eskiye dönüş olduğunu ve yaylanın şimdilerde daha güzel olduğunu dile getirerek “Ayder çok değişmiş, çok güzel olmuş. Hele kar yağınca bir başka güzel oluyor. Burada yokuş var yokuştan kayıyoruz ama biraz da riskli. Düşüyoruz tabi. Ayder güzelleşmeye başladı” ifadelerini kullandı.