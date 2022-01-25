Kar’ın İstanbul’dakiler cefasını Uludağ’dakiler sefasını sürüyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da tatilciler sömestr tatilinde güzel havada pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Çoğunluğu İstanbul’dan gelen tatilciler kar çilesi yerine Uludağ’da pistlerde kayak yaparak kar’ın cefası yerine sefasını sürdü. Yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen aileler, otelleri doldurdu. Tesislerdeki doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı. Sömestr tatilinde güzel havayı gören tatilciler kendini pistlere atarak keyifli vakitler geçirdi. Uludağ’da son yağan karla birlikte kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı ise eksi 17 derece olarak ölçüldü. Tatilciler soğuk havaya rağmen saatlerce pistlerde kalarak Uludağ’ın keyfini çıkarttı.

Sömestr tatilinde Uludağ’a geldiklerini ifade eden tatilciler, "Uludağ çok güzel burada kayak yapmak çok keyifli havada çok güzel soğuk olmasına rağmen kayak yaparak keyifli vakit geçiriyoruz. Sömestr tatili olması sebebiyle yoğunluk var, bol bol kayak yaparak karın tadını çıkartıyoruz" dedi.