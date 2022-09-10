DÜZCE(İHA) – Düzce’de hayvanları seven karı koca çift hayatlarını köpek eğitimine adadı. Köpeklere canlı arama kurtarma, alan koruma, bodyguard branşlarında eğitim veren çift aynı zamanda isteyen köpek sahiplerinin köpeklerine de temel ve ileri itaat eğitimleri veriyor.

Düzce’de uzun yıllardır köpek eğitimi veren Taner Kurt, hayvan sevgisini aşıladığı eşi Düriye Kurt’u da yanına alarak birlikte köpeklere eğitim veriyorlar. Taner Kurt köpek eğitmenliği yaparak hayatını sürdürürken eşi ise şehirde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra hayvan sevgisi ağır basarak eşine eğitimlerde yardımcı olmaya başladı. Köpeklere ise canlı arama, bodyguard, alan koruma gibi operasyonel eğitimler vererek hem piyasanın ihtiyacı olan köpekleri eğitiyorlar hem de hayvan sevgisini köpeklere vererek onların temel ve ileri itaat eğitimi almasını sağlıyorlar. Altı buçuk dönüm arazi üzerinde kurdukları çiftlikte verdikleri eğitimler ile hayvan sevgisini de eğittikleri köpekler ile gideriyorlar.

“Köpek eğitmek zor değil sevgi mutlaka olmalı”

Eğitimler hakkında bilgiler veren Taner Kurt, “Köpek eğitmek zor değil çok sevmek gerekiyor ve sabır gerekiyor. Sabredince hiçbir sıkıntı olmuyor hem eğiten hem de köpek için. Köpek eğitimi sahiplenildiği andan itibaren başlar. Eşimle birlikte köpek eğitme kararı aldık. Eşim ile birlikte köpek eğitimi yapıyoruz. 6 buçuk dönüm bir çiftliğimiz var. İnşallah yavaş yavaş kurma aşamasındayız. Herkes köpeğini eğitebilir. Köpeğe doğru yaklaşıldıktan sonra, herhangi bir şiddet uygulanmadıktan sonra aşırı büyük cezalar verilmedikten sonra eğitim verebilir” dedi.

“Aldığım eğitimleri eşime de öğretiyorum”

Aldığı eğitimleri eşine de öğreten ve bundan mutlu olduğunu belirten Tener Kurt “Köpek eğitimini eşim ile birlikte yapıyorum. Eğitimlerimizi tamamladık. Benim aldığım eğitimleri eşime de öğretiyorum. Artık 6 buçuk dönüm arazi içinde kendimizi köpeklerin eğitimine, hayvanlara adadık. Biz bu hayattan da çok da memnunuz. Çok daha zevk alarak yapıyoruz bu işi" dedi.

“Eğitimler temel itaat ile başlıyor operasyonel eğitimler ile devam ediyor”

Taner Kurt, köpeklere verdikleri eğitimler hakkında da, “Köpek eğitimleri mesela melonois ırkı temel itaatten başlıyor, ileri itaat, alan koruma, bodyguard gibi eğitimleri alabilir ama bunları yapabilecek kabiliyette köpek gerekiyor. Ancak temel ve ileri itaat eğitimlerini bütün köpekler alabilir. Özel bir eğitim gerekiyorsa bunda da köpeğin yatkınlığının olması gerekiyor. Bunun için de test aşamasından geçip ona göre eğitim verebiliyoruz. Zaten enkaz canlı arama kurtarma köpeğimiz var. Bir sınavımızı da geçtik. Bir sınavımız daha kaldı, onu da geçeceğiz. Bodyguard köpeklerini de eğitebiliyorum ancak o eğitime uygun karakterde bir köpek olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Eğitime gelen köpeği sahibi ile birlikte eğitiyoruz”

Temel itaat ve ileri itaat eğitimi için gelen köpekleri haftada iki defa sahibini de eğiterek çalıştıklarını belirten Taner Kurt; “Birçok yerde köpekler 1 ay ile 45 gün sürecinde temel itaat eğitimi alıyor. Ancak biz eğitim vereceğimiz köpeği ve sahibini alıyoruz. Eğitimi biz verdiğimizde sadece bize itaat eder. Bir de sahibi âmâ ise sahibiyle birlikte eğitim aldığında sahibine itaat etmeyi öğreniyor. Böylece köpek ile sahibi arasında daha sağlıklı iletişimi kurulmuş oluyor. Ödüllendirme sistemini de bilmediği için bu sefer de köpekte bozulmalar başlıyor en iyi eğitim sahibi ile olan eğitimdir. Her köpek arama kurtarma köpeği olamaz. Bunun için test etmek lazım. Test aşamalarımız var onlardan geçmesi lazım. Mesela bunlardan bir tanesi yükseklik korkusu, derinlik korkusu, kaygan zemin korkusu korkuları olmayan bir köpek olması lazım. Temel itaat, ileri itaat, bodyguard, alan koruma ve operasyonel köpeklere eğitim veriyoruz” diye konuştu.

“Satın alma sahiplen, ücretsiz eğitim”

Taner Kurt ayrıca barınaktan sahiplenilecek köpeklere temel itaat eğitimlerini ücretsiz verdikleri dile getirerek kampanya hakkında bilgiler verdi. Kurt, “Biz bir kampanya başlatmıştık ‘Satın alma sahiplen’ barınaktan herhangi bir köpek gelirse biz sahibi ile ücretsiz eğitim vermek istiyorduk. Ama tabi ki biz bunu birçok derneğe söyledik. Şimdiye kadar dönüş olmadı ama sabırla bekliyoruz” dedi.

“Hayvan sevgim ağır bastı”

Düriye Kurt ise Düzce’de daha önce birçok yerde çalıştığını ancak hayvan sevgisinin ağır basmasıyla hem eşine yardımcı olmak hem de hayvanlarla iç içe olmak için köpek eğitmenliğine başladığını belirterek şunları söyledi:

“Eşim zaten uzun yıllardır yapıyordu, ben de farklı yerlerde çalışıyordum baktık köpek sevgimiz daha ağır bastı bundan dolayı ben de eşimle birlikte çalışma kararı aldım. Sevdikten sonra bir zorluğu yok, belli bir zaman sonra alışıyorsun, bu şekilde devam ediyoruz.”