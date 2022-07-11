Kardeşleri ile birlikte çocuk evlerine yerleştirildi, onlar aile hasreti çekmesin diye kendilerine ’Koruyucu aile’ oldu

Bingöl’de yaşayan Ayşe Taş, 2 kardeşi, ablası ve ağabeyi ile birlikte yaklaşık 12 sene önce çocuk evlerine yerleştirildi. Burada 10 yıl kalan Taş, 2 yıl önce bir kurumda işe girdi. Taş, kardeşlerinin aile hasreti çekmemesi için koruyucu ailelik modelinden yararlanıp onlara ’Koruyucu aile’ oldu.

Bingöl’de yaşayan Ayşe Taş, 2 kardeşi, ablası ve ağabeyi ile birlikte çeşitli ailevi sorunlardan dolayı 2010 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerine yerleştirildi. 2020 yılında işe yerleşen Ayşe Taş, kendisinden küçük iki kardeşinin bakımını üstlenmek için harekete geçti. Kardeşlerinin aile hasreti çekmesini istemeyen Taş, ’Koruyucu aile’ hizmetinden yararlanmak istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kardeşlerini yanına alan Taş, şimdi onlara hem ablalık hem de annelik yapmaya başladı.

’’Kardeşlerime hem annelik hem de ablalık yapıyorum’’

Kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu kaydeden Taş, onların aile ortamında büyümesini istediğini söyledi. Taş, “2010 yılında, çeşitli nedenlerden dolayı 5 kardeş olarak çocuk evlerine yerleştirildik. Ben büyük abim ve ablam, 2 de benden küçük kardeşim var. İşe yerleştirildiğim gibi kardeşlerimi yanıma almak istedim. Çünkü o zamanlarda aile sıkıntısı çektiğimiz için, kardeşlerimin bu sıkıntıyı çekmesini istemedim. Hemen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdum. Başvurum onaylandı, kardeşlerime hem ablalık hem de annelik yapıyorum, maddi ve manevi sıkıntılarında yanlarında oluyorum. Onların güzel bir aile ortamında büyümesi istiyorum ve elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi.

Ayşe Taş’ın örnek bir abla olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Eyüp Çakar, kardeşlerin mutlu olduğunu aktardı. Çakar, ’’Ayşe kardeşimiz kuruluşlarımızda büyüdü ve yetişti. Aile hasretini en iyi bilenlerden birisi. Küçük kardeşleri de kuruluşlarda kalmaktaydı. Ayşe, kardeşleri fazla hasret çekmesin diye yanına aldı. Onlara ablalık ve annelik yapıyor. 6 aya yakından koruyucu aile hizmeti devam etmekte. Hem çocuklar hem de Ayşe gayet memnun. Güzel bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler” diye konuştu.