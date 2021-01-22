Kardeş kardeş operasyon

Her ikisi de bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan Adem ve Harun Bıçakçı isimli kardeşler, sadece 1’er saat arayla aynı hekim tarafından ameliyata alındı. Her ikisinin de L4 ve L5 aralığındaki omurgalarında sinir sıkışması meydana gelen kardeşler, aynı gün ayağa kalkıp dolaşmaya başladı.

Manisa’da gıda sektöründe birlikte çalışan 43 yaşındaki Adem Bıçakçı ile ağabeyi 46 yaşındaki Harun Bıçakçı’nın doğumla başlayan kader birlikteliği, hastalıklarında da ayrı düşürmedi. 2013 yılında belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı olan Adem Bıçakçı’nın geçen yıl da yine benzer ağrılar yaşamaya başladı. Aynı dönemde ağabeyi Harun Bıçakçı da belindeki ağrılardan şikayet ediyordu. Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda, her iki kardeşin de L4 ve L5 aralığındaki omurgalarında sinir sıkışması olduğu ortaya çıktı. Ameliyat olmalarına karar verilen kardeşlerden Adem Bıçakçı saat 08.00’de, Harun Bıçakçı ise saat 09.00’da Prof. Dr. Kemal Yücesoy tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından aynı gün ayağa kalkarak yürümeye başlayan kardeşler, kaderin hastalıkta da kendilerini ayıramadığını söyledi.

“Benim için de sürpriz oldu”

Medicana International İzmir Hastanesinde gerçekleştirilen her iki ameliyatın da oldukça başarılı geçtiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, “Böyle bir tesadüf benim için de sürpriz oldu” dedi. Prof. Dr. Kemal Yücesoy, “Her iki kardeşin de ameliyatı oldukça başarılı geçti. Bir gün sonra kendilerini tabur ederek evlerine yolcu edeceğiz. Hayat boyu benzer bir problem yaşamayacaklar” diye konuştu.