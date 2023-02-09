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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Kardeş Azerbaycan yardım konvoyu deprem bölgesine gidiyor
BİTLİS (İHA) – Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, deprem bölgesine gidiyor.
Haberde İnsan 09.02.2023, 20:07
BİTLİS (İHA) – Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, deprem bölgesine gidiyor.
Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan ve Bakü’den yola çıkan 12 tır, Türkiye’ye giriş yaptı. Azerbaycan’dan Türkiye’deki depremzedelere destek olmak için yola çıkan 12 tır, akşam saatlerinde Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden geçerek deprem bölgesine gitti. Korna çalarak bölgeden geçen konvoydaki araçların önünde Türk ve Azerbaycan bayrakları dikkat çekti.