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Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar

Karavanları ile Karadeniz turuna çıkan 70 yaş ve üzeri Hollandalı turistler, Samsun’da uğradıkları bir kamp alanı içerisinde Ankara havası oynadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Haberde İnsan 03.08.2022, 10:24 03.08.2022, 10:33
Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar

Karavanları ile Karadeniz turuna çıkan 70 yaş ve üzeri Hollandalı turistler, Samsun’da uğradıkları bir kamp alanı içerisinde Ankara havası oynadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Hollanda’dan karavanlarıyla yola çıkan turistler Samsun’u gezmek için Atakum ilçesinde kamp kurdu. Turistler burada Türklerin misafirperverlikleri karşısında hayran kaldı. Çevredeki vatandaşlar turistler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Ankara havası ile kurtlarını döken turistler, unutulmayacak bir akşam yaşadı. Ayrıca gitar çalarak insanlara müzik ziyafeti de veren turistler, Türklerin çok misafirperver olduğunu, sevecen, sıcakkanlı olduklarını söylediler.

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