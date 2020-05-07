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Karantina yurdunda 9-8’lik sesleri

KIRKLARELİ’NDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA AİT HUNDİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU’NA YURTDIŞINDAN GELEN TÜRKLER İÇİN KARANTİNANIN BİTİŞİNİ YURDUN BAHÇESİNDE DAVUL VE ZURNA ÇALINDI. TRAKYA’NIN MEŞHUR ROMAN HAVASI EŞLİĞİNDE GÖBEK ATAN GÖREVLİLER BU ANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI.

Karantina yurdunda 9-8’lik sesleri

KIRKLARELİ’NDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA AİT HUNDİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU’NA YURTDIŞINDAN GELEN TÜRKLER İÇİN KARANTİNANIN BİTİŞİNİ YURDUN BAHÇESİNDE DAVUL VE ZURNA ÇALINDI. TRAKYA’NIN MEŞHUR ROMAN HAVASI EŞLİĞİNDE GÖBEK ATAN GÖREVLİLER BU ANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:10
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Karantina yurdunda 9-8’lik sesleri

Kırklareli’de, yurtdışından gelen Türklerin korona virüs önlemleri kapsamında karantina altında tutulduğu Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu’ndaki görevliler, vatandaşlar evlerine gönderilmeden önce kutlama yaptı. Görevlilerin bahçede, karantinadaki vatandaşların odalarından eşlik ettiği oyun havasında eğlenceli anlar yaşandı.

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Hundi Hatun Öğrenci Yurdu’na yurtdışından gelen Türkler için karantinanın bitişi üzerine yurdun bahçesinde davul ve zurna çalındı. Trakya’nın meşhur Roman havası eşliğinde göbek atan görevliler bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bugün karantinalarının sona ermesinin ardından evlerine uğurlanacak vatandaşlar, dün gece saatlerinde davul ve zurna eşliğinde eğlendi. Karantinadaki vatandaşların oyun havalarına odalarındaki ışıkları açıp kapatarak eşlik ettiği görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlandı.

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