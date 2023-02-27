Karamanlı ozandan ‘Yıktı Bizi Bu Deprem’ türküsü

Karamanlı ozan Ahmet Tekin, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acıyı, bestelediği “Yıktı Bizi Bu Deprem” adlı türkü ile anlattı.

Belediyeden emekli Karamanlı halk ozanı ve şairi Ahmet Tekin, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde yaşanan acıyı, bestelemiş olduğu “Yıktı Bizi Bu Deprem” adlı türkü ile dile getirdi. Tekin, daha önce 1999 yılındaki depremle ilgili ve 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için de türküler yazmıştı.

“Bu acılara dayanmak ve bu acıları yaşamamak mümkün değil”

Karamanlı halk ozanı ve şairi Ahmet Tekin’in Kahramanmaraş merkezli depremler için bestelediği türkü yürekleri sızlattı. "Türkiye’mizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyen Tekin, sağ kalanlara geçmiş olun dileklerinde bulundu. Bestelemiş olduğu türkü ile ilgili duygularını anlatan Tekin, “Acı çok büyük ve ağır. Tabi bu acılara dayanmak, bu acıları yaşamamak mümkün değil. Biz de bu acıları kendi yüreğimizde hissettik. Hissettiğimiz için bu duyguları gerek sözümüze gerek sazımıza yansıtmaya çalıştık. Yansıttığımızı da düşünüyorum. Zaten ozanların bir görevleri de o. Ozanlar, halkın her türlü duygularına, düşüncelerine, ağırlıklarına, sevinçlerine ortak olurlar. Onları yazarlar, onlardan beslenirler. Biz de bu duygular içerisinde bu türküyü dile getirdik. Bu türküyü yazdık besteledik. Keşke bu işler ve acılar olmasa biz de bu türküleri yazmasak. Maalesef daha önce 1999 depremine de ‘Deprem’ adlı bir türkü yazmıştım. Yine Soma’daki ölen madencilerimize de yazmıştım. Bu ozanların da aşıkların da bir bakıma görevi de bu. Ama tabi bu görev olarak düşünülüp yapılamaz. Ancak acı, dertler, kederler paylaşılarak yapılan bir şey. Ben de halkımızın duygularına tercüman olabildiğim için hani buna biraz sevinilmez ama bu acıların türküleri kalacak” dedi.