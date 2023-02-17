Karaman’da Kızılay butik mağazası depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından spor salonunda açılan butik mağazası depremzedelerin giyim ve hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karaman Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay Derneği Şubesi’nin işbirliğinde açılan butik mağazasında yaklaşık 100 gönüllü genç, depremzede ailelere destek olarak onların muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütüyor. Butik mağazasında 5 gün içerisinde yaklaşık binin üzerinde depremzedeyi ağırladıklarını anlatan Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, 50 binin üzerinde kıyafet desteği sağladıklarını söyledi. Karaman Gençlik Merkezi ile beraber Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi olarak butik mağazasını işlettiklerini dile getiren Küçükyarma, “Bugün 5’inci günümüz. 100 yakın gönüllü arkadaşımızla beraber burada depremzede ailelerimize destek olmaya, onların muhtelif ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisindeyiz. Yaklaşık 5 gündür binin üzerinde depremzede ailemizi burada ağırladık. Toplamda 5 binin üzerinde kişiye destekte bulunduk. 50 binin üzerinde kıyafet desteği sağlamış olduk” dedi.

Butik mağazası diğer illere de örnek oluyor

Kızılay butik mağazasında yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Küçükyarma, “Buradaki işlem ilk başta ailelerimiz geldiği zaman kayıt işlemi yapılıyor. Daha sonra bir gönüllümüz refakat ediyor. Bir ailemizin kıyafet ihtiyaçlarını ve muhtelif hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ortalama bir aile 50 ila 60 parça arasında kıyafet alıyor buradan şu anda. Burası bir eko sistem aslında. Ortadaki alanda kıyafet kabulü var. Orada gelmiş olan kıyafetler tasnif edilmiş oluyor. Kullanılabilecek durumda olmayanlar ayrılıyor. Kullanılabilecek durumda olanlar reyonlara yerleştiriliyor. Bu şekilde 50 bin kıyafetin döngüsünü sağladık. Bir geri dönüşüm projesi gibi, bir sosyal girişimcilik projesi olarak adlandırabiliriz burayı. Hızlı bir şekilde bölgeden geldikten sonra bizim bir kapalı spor salonuna ihtiyacımız var diye düşündük ve burayı aldık. Burada Gençlik Merkezi yetkilileriyle, gençlik liderleriyle ve gönüllülerle beraber çalışma yapıyoruz. Bizim bu çalışmamızı örnek olarak 81 il Kızılay şubelerimize attık. Birkaç gündür beşinci günümüz bizim büyük şehir belediyeleri tarafından diğer Kızılay şubeleri tarafından da bu şekilde bir eko sistemin kurulduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Bazı şubeler, belediyeler bu anlamda bizden bilgi de alıyorlar” şeklinde konuştu.

Depremzede genç gönüllü oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden büyük çapta etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinden ailesiyle birlikte Karaman’a gelen Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencisi İsmail Emir Akça da, "Kızılay butik mağazasında gönüllü olarak kendisi gibi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılanması için yapılan çalışmalara destek oluyor. İskenderun’dan gelerek Karaman’daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştiklerini dile getiren Akça, “Ben de boş durmamak için buraya yardıma geldim. Oradaki zor durumu gördük o yüzden buradaki arkadaşlara yardım ediyoruz. Boşta duracağımıza buraya gelelim dedik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayır çalışmalarının güzel gittiğini kaydeden Akça, “Buraya aileler geliyor. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne ihtiyaçları varsa veriyoruz. İhtiyaçlarını giderdikten sonra onlarda gidiyorlar” dedi.

Butik mağazasına da ihtiyaçlarını gideren depremzedeler de Karamanlıların kendilerine her konuda yardım ettiklerini söyleyerek teşekkür etti.