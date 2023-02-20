Karaman’da depremzedeler için yardımlar devam ediyor

Karaman’da depremzedelerin yaralarının sarılması için yardımlar devam ediyor.

Deprem bölgelerine yardım seferberliğinin başlatıldığı illerden biri olan Karaman’da 7’den 70’e herkes depremzedeler için canla başla çalışmaya devam ediyor. “Sıfır ya da sıfıra yakın ev eşyası” kampanyasıyla depremzedeler için çalışan Sekiçeşme Mahallesi Muhtarı Raziye Ünlü, yaraları beraber sarmak için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı meydana gelen depremin Karaman’da da hissettiğini belirten Muhtar Raziye Ünlü, “Maddi ve manevi mahallemiz sakinleriyle depremzedeler için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından depremzedelere gönderilmek üzere bizlere teslim edilen sıfır ya da sıfıra yakın oturma grubu, perde, yemek takımı, çatal, kaşık, çaydanlık, bardak gibi ürünleri Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu tarafından bu eşyalar için ayrılan depoda biriktiriyoruz. Bireysel yardım dağıtmıyoruz. Burada topladığımız eşyalarımızı Karaman İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgelerinde kurulacak olan konteynır kentlere göndereceğiz. Depremzede kardeşlerimizin kullanımı için gönderecek olduğumuz ev eşyalarına ekleme yaparak katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızın ürünlerine evlerinde alıyoruz. Dikkat ettiğimiz tek husus insanların evlerinde kullanılmayacak kadar kötü ürünleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bize eşya gönderen vatandaşlarımızın da bu duyarlılık dahilinde bana ulaşmalarını rica ediyorum. Telefonum ya da Sekiçeşme Mahallesi Arapoğlu Cami yanında bulunan muhtarlık ofisinden vatandaşlarımız eşya vermek adına bizlere ulaşabilir. Özellikle bize deprem bölgelerinde kurulacak konteynır kent için eşya gönderimi için teslim edilen hiçbir eşyanın biz bireysel olarak dağıtımını yapmıyoruz” dedi.