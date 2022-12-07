Karaman’da çobanlara yaylalardan inin uyarısı

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, karla mücadele esnasında dağ köylerindeki çobanları yaylalardan inmeleri konusunda önce uyaracaklarını, yapılan çağrıya uymayanlardan ise yol açma çalışmasında harcanan masrafın yarısını kendilerinden alacaklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile birlikte İl Özel İdaresi’nin 2022 yılında yaptığı yatırımlarla 2023 yılında yapacağı yatırımları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. İl Özel İdaresi İhale Salonu’nda gerçekleşen toplantıya il genel meclisi üyeleriyle gazeteciler katıldı.

“Yapılan masrafın yarısını onlardan alacağız”

İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, Karaman’ın merkez ve ilçelerine bağlı toplam 158 köyünde İl Özel İdaresi olarak kış mevsiminde karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi. Karla mücadele esnasında yaylaklardan inmeyen çobanlara gıda ve yem ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yollarında 10 ila 15 günlük bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çayır, “Yapılan çalışmalar esnasında ise köylerimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yollarını açmakta zaman zaman sıkıntılar çekiyoruz. Bu nedenle çobanlarımızın kış mevsiminde köylerine yakın ve rakımı daha düşük bölgelerinde hayvanlarını otlatmalarını istiyoruz“ dedi.

Çobanlara önümüzdeki günlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlü ekipleriyle birlikte uyarıda bulunacaklarını hatırlatan Çayır, “Bizler yine karda mahsur kalan çobanlarımızı kurtaracağız. Ancak bilerek ve keyfi olarak inmeyenler içinse İl Özel İdaresi’nin yaptığı masrafın yüzde 50’sinin alımıyla ilgili bir meclis kararımız olacak. Biz kesinlikle İl Özel İdaresi olarak bu insanların ve çobanlarımızın paralarına ihtiyacımız yok. Tabi ki çobanlarımızda bizim bir değerimiz. Keyfi olarak yaylaklardan inmeyen çobanlarımız, köylerde yaşayan insanlarımızın mağdur olmasına neden oluyor. Köy yollarını açmaktaki performansımızı düşürüyorlar. Bunu engellemek amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Biz onlara yine hizmet edeceğiz. Kış mevsimi ağır geçerse bizim rakımı düşük olan bölgelerde de karda kalabilecekleri yerler var. Biz onlarında yollarını açacağız. Kefiyen tüm vatandaşlarımızın karla mücadelesini engellememek amacıyla böyle bir karar almayı düşündük” diye konuştu.