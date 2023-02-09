Karaman’da başlatılan kan bağışına yoğun ilgi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralılar için başlatılan kan bağışına Karamanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Depremzedeler için tüm Türkiye seferber olurken, bir seferberlik de kan bağışında başlatıldı. Deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışında bulunmak isteyen Karamanlılar, Kızılay tarafından Yunuskent Mahallesindeki Gençlik Merkezi’nde kurulan kan bağışı merkezine akın etti. Depremin üzerinden geçen günlere rağmen kan bağış merkezi önündeki yoğunluk takdir topladı. Kızılay yetkilileri de duyarlı vatandaşların kan bağışlarını toplamak üzere aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kan alımlarında ise negatif-kan grubu olanlara öncelik veriliyor.