Karaman Kalesi kayak merkezini aratmadı

Karaman’da yağan karın ardından Karaman Kalesi’ne akın eden çocuklar, sini, naylon ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Karaman’da kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olmasıyla çocuklar öğle saatlerinde kayak yapmak için Karaman Kalesi’ne koştu. Ellerindeki sini, naylon ve kızaklarla kayan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu. Kalenin bulunduğu dik yokuştan aşağıdaki yola kadar kayan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Kayak sırasında sık sık görünmez kazalar da yaşandı. Getirdikleri malzemelerle kayan çocuklar, çok keyifli olduklarını söylediler.