banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Karaman Gaziler Derneği’nden İYİ Partili Türkkan’a tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, şehit ailesine hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı yaptığı basın açıklaması ile kınadı.

Haberde İnsan 08.11.2021, 12:41
Karaman Gaziler Derneği’nden İYİ Partili Türkkan’a tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, şehit ailesine hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı yaptığı basın açıklaması ile kınadı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş ve gaziler İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı kınamak için dernek binasında bir basın açıklaması yaptı. Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakareti asla tasvip etmediklerini belirterek, “Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı nefretle kınıyoruz" dedi.

Baş, açıklamasının devamında, “Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e edilen küfrü asla tasvip etmediğimizi belirtir vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınları hepimizin emanetidir. Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı kınıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkan’ı kınıyor bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6