Karadeniz’de sürüklenen mayınlardan balıkçılar endişeli

Karadeniz’de balık avına çıkan tekne sahipleri, tüm balıkçıların ve özellikle açıklarda seyir eden yük gemilerinin Karadeniz’de sürüklenen mayınlar nedeniyle dikkatli olmaları gerektiğini ifade ettiler. Her teknede en az 30 işçi çalıştırdıklarını söyleyen tekne sahipleri, bu tehlikenin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini belirttiler.

Tekne sahibi İsmail Değer, “En büyük endişemiz Rusya-Ukrayna savaşı. İnsanlar ölüyor. Neden barış içinde yaşamıyorlar, derdimiz bu. Gönül ister ki bu savaş bir an önce son bulur. Ama şu anda Ukrayna’dan salınan mayınların Karadeniz’de olması büyük bir tehlike. Gönül ister ki bir an önce buna bir çare bulunsun, teknelerimiz de rahat rahat denize açılsınlar. Tabii ki endişeliyiz, 3 tane kayığımız var, her birinde 30 kişi çalışıyor. Patladığı zaman sonunu düşünün. Herkes ailesinin geçimini sağlamak için denize açılacak. Bunun için bir çare olması lazım” dedi.

Balıkçı Hüseyin Baş, “Devletimizin bu mayınlara bir an önce önlem alması gerekir. İlla bu taraflara vuracak, birileri zarar görecek. Akıntı, Sinop İnceburun’a gelinceye kadar kıyıya atar. İnceburun’dan açanlar tekrar anafor suyundan karşıya geçer. En tehlikeli İnceburun’dan Batı Karadeniz tarafı” diye konuştu.

Balıkçı Namık Ünlü, “Belli olmuyor ki akıntının ne tarafa geldiği. Bir bakıyorsun akıntı Ereğli tarafına. Ukrayna’da batan kayıktaki iki tane ceset bizim Sarıkum’dan çıktı. Hava şartlarına bağlı. Karadeniz’in İğneada’dan aldığımız, Samsun, Trabzon bölgesine kadar bu mayınlar görünebilir bu bölgelerde. Bütün arkadaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Zaten gece denize çıkmıyoruz, sezon bitmek üzere ama diğer yük gemileriyle ilgili de tehlike arz ediyor bu iş” şeklinde konuştu.