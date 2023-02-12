KARADENİZBİRLİK’ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı

KARADENİZBİRLİK, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında ülke genelinde başlatılan seferberlik kampanyasına 10 ton ayçiçeği yağı ile destek verdi.

Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu yaraları sarmak için seferber oldu. Bu büyük felaketle ilgili başlatılan kampanyalara bir destek de genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden(KARADENİZBİRLİK) geldi. Birlik, deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderdi.

Yönetim kurulu kararı ile

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Deprem kuşağında olan ülkemiz maalesef bir kez daha bu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Hepimiz çok üzgünüz. Şu an itibarıyla bölgeye yardım etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Tüm Türkiye bu konuda seferber oldu. Gün dayanışma günüdür. Bu nedenle bizler de KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu kararı ile bölgeye 10 ton ayçiçeği yağı gönderme kararı aldık" dedi.

Dayanışma ve birlik, beraberlik

Merzifon’daki fabrikadan yüklenen yağların deprem bölgesine ulaştırıldığı bilgisini de veren Genel Müdür Ünal Erarslan, "Bu büyük felaketin yaralarını en kısa sürede sarabilmek en büyük temennimizdir. Halkımızın yardımseverliği, dayanışma gücü ve birlik beraberliğe olan inancı ile en kısa zamanda yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, sağ kalanlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.