KARADENİZBİRLİK, depremzedelere ayçiçeği yağı desteğini 22 tona çıkardı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına 12 ton daha ayçiçeği yağı desteği vererek toplam destek miktarını 22 tona çıkardı.

Genel merkezi Samsun’da bulunan KARADENİZBİRLİK, deprem bölgesine yönelik yardımlarına bir yenisini ekledi. Geçen günlerde 10 ton ayçiçeği yağı sevkiyatını deprem bölgesine gönderen birlik yönetimi, bu kez de 12 tonluk bir sevkiyat ile yardım kampanyasına yeni destek sağladı.

Toplam 22 ton ayçiçeği yağı desteği

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, tüm ülke olarak depremin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Samsun Valiliği’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) kanalıyla başlattığı kampanya kapsamında KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak depremzede vatandaşlarımız için 12 tonluk ayçiçeği yağı organizasyonumuzu tamamladık. Böylece toplam 22 ton ayçiçeği yağını deprem bölgesine göndermiş olduk. Tüm ülkemizin seferber olduğu bu günlerde birliğimiz de imkanları ölçüsünde yardım kampanyalarına destek verecektir" dedi.

“Deprem, bu toprakların bir gerçeği”

Depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu da belirten Erarslan, "Vatan topraklarımızda deprem ile yaşamaya alışmak, bunun için gerekli tüm önlemleri almak zorundayız. Son yaşadığımız büyük acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bu vesileyle vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, sağ kalanlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.