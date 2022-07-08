Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram yoğunluğu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahi Yolu’nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı öncesinde büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar yollarda yoğunluk meydana getirdi. Çevre yolu olmadığı için şehir içi trafiği ile birleşen karayolunda sürücüler yaklaşık 15 kilometrelik yolu uzun zaman bekleyerek geçebildi. Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor. Trafik ekipleri Karadeniz Sahil Yolu’nda trafiğin aksamaması için kontrollerde bulunarak trafiğin akışını sağlarken, yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi.