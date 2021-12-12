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Karadeniz kadınının kuru yaprak mesaisi

Hayvanların altına sermek ve organik gübre yapmak için ormandan kuru yaprak toplayan kadınlar, topladıkları yaprakları sırtlarında taşıyarak evlerine götürüyor.

Haberde İnsan 12.12.2021, 09:46
Karadeniz kadınının kuru yaprak mesaisi

Hayvanların altına sermek ve organik gübre yapmak için ormandan kuru yaprak toplayan kadınlar, topladıkları yaprakları sırtlarında taşıyarak evlerine götürüyor.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Ağaçseven mahallesinde yaşayan kadınlar yazın çay, sonbahar da ise ormandan kuru yaprak topluyor. Organik çay tarımının yapıldığı mahallede, topladıkları yaprakları önce hayvanların altına seren kadınlar, daha sonra organik gübreye dönüşen yaprakları çay bahçelerine döküyor.

Kimi topladığı yaprakları sırtında taşıyarak evine götürürken kimi kadınlar ise arabalarına yükleyip evlerine götürüyor. Karadeniz kadının çalışkan olduğunu belirten mahalleli kadınlar, önceden beri yöredeki kadınların çok çalıştığını söylediler. Bazı kadınlar kendileri için yaprak toplarken bazıları ise komşularına yardım etmek için ormanın yolunu tutuyor. Çalışmaya alıştıkları için evde sıkıldıklarını söyleyen kadınlar, doğada çalışmanın ve hareket etmenin sağlık açısından kendilerine iyi geldiğini belirtti. Çocuklarının ve eşlerinin kendilerine çalışmamaları yönünde telkinde bulunduğunu belirten kadınlar, çalışmaya alıştıkları için boş durmadıklarını söylediler.

"Hareket etmek bize iyi geliyor"

Çalışmanın kendilerine iyi geldiğini söyleyen 69 yaşındaki Hanife Uzun, "Çalışmadan kimse kimseye birşey vermez. Biz önceden beri çalışırız. Komşularla yardımlaşırız. Bizim için çalışmak iyi. Evde oturduğumuz zaman olmuyor. Hareket edince vücudumuz rahat ediyor. Şimdi eskisi gibi çalışmıyoruz. Komşularımıza yardımcı oluyoruz. Bu yaprakları toplayıp ineklerin altına seriyoruz. Daha sonra bunlar gübre oluyor. Gübreleri alıp çayların diplerine koyuyoruz. Bizim köyde organik çay tarımı yapılıyor. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Eşim rahmetli oldu. Eşim bana çalışırken yardımcı olurdu. Çocuklarım şehirde. Onların da orada işi gücü var. Onlar da bana çalışma diyor. Ama biz duramıyoruz. Çalışınca rahat ediyoruz. Nakliyeci tutup yüklerimizi taşıtabiliriz ama az oldukları için sırtımızda taşıyoruz. Kuru yaprak olduğu için hafif oluyorlar. Ağır yük kaldırmıyoruz" dedi.

"Karadeniz kadını arı gibi çalışır"

Eskiye oranla fazla çalışmadıklarını belirten 73 yaşındaki Asiye Yıldırım, "Önceden yaylaya giderken yüklerimizi kilometrelerce sırtımızda taşırdık. Şimdi sadece can sıkıntısından çalışıyoruz. Hava güzel olunca ormana gelip bir iki bez yaprak topluyoruz. Az oldukları için sırtımızda eve götürüyoruz. Karadeniz kadınları çok çalışkandır. Arı gibi çalışkandır. Komşularımızla yardımlaşıyoruz" diye konuştu.

"Karadeniz kadınları ekmeğini taştan çıkartır"

Sonbahar aylarında yaprak topladıklarını belirten 60 yaşındaki Hanife Baytar "İneklerin altına sermek için yaprak topluyoruz. Karadeniz kadınları çalışkandır. Yürekli, cesurdur. Ekmeğini taştan çıkartır. Çay zamanı çay topluyoruz. Boş durmuyoruz. 6 tane çocuğum, 13 torunum var" şeklinde konuştu.

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