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Karacabey’de vatandaşlar projelerden memnun

Karacabey Belediyesi, vatandaşların projelerden memnun olup olmadıklarını anlamak için anket yaptı.

Haberde İnsan 23.09.2021, 11:24
Karacabey’de vatandaşlar projelerden memnun

Karacabey Belediyesi, vatandaşların projelerden memnun olup olmadıklarını anlamak için anket yaptı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye çalışmaları hakkında vatandaşların görüşlerini öğrenebilmek adına belediye girişinde yapılan anketi yorumladı. Başkan Ali Özkan, “Yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir sürede, anket çalışmamıza onlarca kişi kendi rızasıyla iştirâk etti. Ankette sorduğumuz konu başlıklarında, içme suyu hatlarının yenilenmesini ankete katılan vatandaşlarımızın yüzde 71,65’i iyi olarak değerlendirmiş. Havai elektrik hatlarının yer altına alınmasını da yüzde 94.4 olumlu karşıladığını belirtmiş. Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yenilenmesi, yüzde90.8 oranında memnuniyetle karşılanmış. pazar yerinin yenilenmesi ile ilgili katılımcıların yüzde 81.9’u olumlu görüş belirtmiş. Yeniköy’de belediyemizce işletilen konaklama evlerinin yüzde 59.7’si memnuniyetini belirtmiş. Yine anketimizdeki içkili mekânların şehir dışına alınmasıyla ilgili konuyu, yüzde 80.8’lik kısım memnuniyetle karşılamış durumda. Tabii bu anket çalışmasında aynı zamanda görüşleri de not aldık. Buna göre en çok talep, altyapı çalışmalarıyla ilgili. Yapım çalışmaları sırasında yolların bozulması nedeniyle vatandaşlarımız, bir an önce bu konunun telafi edilmesini istiyor. Biz de BUSKİ ekipleri ile yaptığımız görüşmede bu durumu ilettik. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz, gelecek 100 yıla hizmet edecek bir altyapı çalışmasının içindeyiz. Bu noktada, vatandaşlarımızın canı biraz sıkılıyor, problem oluşuyor ama kendilerinden biraz daha sabır diliyoruz çünkü bu çalışmalar, kendileri için çocukları ve hatta torunları için hizmet verecek. Ve bu çalışmalar,‘olmazsa olmaz’ olan halkımızın sağlığı açısından da elzem yatırımlar” dedi.

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