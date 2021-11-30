Karacabey’de su kesintisi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından Karacabey ilçesinin tamamında 1 Aralık tarihinde 08:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca 2-20 Aralık tarihleri ve 08:00-19:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.