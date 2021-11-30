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Karacabey’de su kesintisi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 30.11.2021, 11:31
Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından Karacabey ilçesinin tamamında 1 Aralık tarihinde 08:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca 2-20 Aralık tarihleri ve 08:00-19:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.