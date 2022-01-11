Karacabey’de altyapı çalışmaları tam gaz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmaları ve beraberinde çalışmaların bittiği sokaklardaki asfalt ve parke taş çalışmalarını yerinde inceledi. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’den de bilgi alan Özkan, toplam 7 ekibin ilçe sokaklarında aralıksız çalıştığını ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmaları ve beraberinde çalışmaların bittiği sokaklardaki asfalt ve parke taş çalışmalarını yerinde inceledi. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’den de bilgi alan Başkan Ali Özkan, toplam 7 ekibin ilçe sokaklarında aralıksız çalıştığını ifade etti. Esentepe, Gazi ve Saadet mahallelerinde çalışmaların toplam 7 farklı noktada sürdüğünü ifade eden Ali Özkan, “Şehrimizde 5 ayrı ekip asfaltlama çalışması yapıyor. Bunun yanında 1 ekip parke taş ve diğer bir ekip de kaldırımlarda düzenleme yapıyor. Altyapı çalışması tamamlanan sokaklarda hızla vatandaşlarımızın mağduriyeti de kaldırılmış oluyor. Ekiplerimiz oldukça özveri ile çalışıyorlar. Bu noktada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’a desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. BUSKİ Şube Müdürlüğü ekiplerine de titiz çalışmalarından dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan incelemelere mahalle muhtarları ve vatandaşlar da eşlik etti.