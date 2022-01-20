Karacabey Belediyesi yoğun kar yağışına karşı teyakkuza geçti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, karla mücadele çalışmalarına katıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, kar yağışının Marmara’da etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Karacabey’in çatısı olan Şahmelek Mahallesi’nde ekiplerin çalışmalarına katıldı. Şahmelek Mahallesi Muhtarı Recep Özen ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Özkan, önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarına katılan ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Özkan yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öncelikle kar dolayısıyla hayatının normal seyrindeki akışı sıkıntıya uğrayan, yolda kalan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Cenabı Allah cümlemizi felaketlerden muhafaza eylesin. Güzellikler şehri Karacabey’imizin en yüksek noktalarından ve kar yağışının ilçemizde en yoğun olduğu alanlardan birindeyiz. Biz de böyle bir günde hem vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de muhtarımız ve ekiplerimizle bölgede izlenimlerde bulunmak için buradayız” dedi.

Yıllardır pek çok kez yoğun kar yağışına rağmen uzun süreli bir aksaklık yaşanmadan belediye ekiplerince ulaşım ve iletişimde aksaklık meydana gelmediğini ve bunun için yoğun mesai harcadıklarını da belirten Özkan, ekiplerin böyle durumlarda teyakkuzda beklediğini sözlerine ekledi.

Şahmelek Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelen Özkan, saha ekiplerinden de planlanan çalışmalar hakkında bilgi almayı ihmal etmedi. Özkan ayrıca ziyaretinde, belediye tarafından bölgede yapılan düğün salonunu da inceleme fırsatı buldu.