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Karabük’te “tam kapanma” sona erdi, postane ve bankalarda kuyruk oluştu

Karabük’te 17 günlük “tam kapanma” sürecinin sona ermesinin ardından kent merkezinde insan hareketliliği arttı.

Haberde İnsan 17.05.2021, 12:12
Karabük’te “tam kapanma” sona erdi, postane ve bankalarda kuyruk oluştu

Karabük’te 17 günlük “tam kapanma” sürecinin sona ermesinin ardından kent merkezinde insan hareketliliği arttı.

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesi ile hareketlilik arttı. ‘Kademeli normalleşme’ sürecinin ardından kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde yoğunluk gözlemlendi.

Öte yandan, polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentteki postane ve bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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