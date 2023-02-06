Karabük’te deprem bölgeleri için kan bağışı yoğunluğu yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısı üzerine Karabük’te vatandaşlar, soluğu kan bağışı merkezlerinde aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu. Karabük’te de çağrıya kayıtsız kalmayan vatandaşlar soluğu bağış noktalarında aldı.

Karabük Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler de bağışa destek vermek için Türk Kızılayı Karabük Şubesine gelerek başvuruda bulunuyor.

Bağışta bulunanlardan Karabük Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi, Türkmenistanlı Maral Ovezova, depremin ardından yapılan acil çağrı sonrası 3 arkadaşıyla kan bağışı yapmaya geldiklerini söyledi.

Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Kan bağışı kampanyasını başlattık. Şu anda Safranbolu’da askerlerimiz yoğun bir şekilde kan veriyor. Merkezimizde de kan bağışı almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü yoğun. Bu kan talebimiz gelecek günlerde de devam edecek. Vatandaşlarımız diğer günlerde de bu hassasiyeti gösterirse çok daha iyi olacak” dedi.

Öncelikle nakdi bağış talep ettiklerini ifade eden Yavaşçı, “Lojistik anlamda aldığımız malzemeyi taşımamız da zaman ve maliyet aldığı için vatandaşlarımızdan ve hayırseverlerimizden nakdi bağış talep ediyoruz” diye konuştu.