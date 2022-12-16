Karabük’te çölyak hastaları ve aileleri kursla glütensiz ürünler yapma imkanı yakalıyor

Karabük Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçılık kursuyla çölyak hastaları ve aileleri hem eğitim alıyor hem de diğer hastalar için glütensiz yemekler yapıyor.

Karabük’te "Glütensiz Yaşam Aileleri" için uygulanan eğitim projesi çerçevesinde aşçılık eğitimi kursu açıldı. Mayıs ayında başlayan kursta katılımcılar haftada 3 gün 6’şar saat eğitim alıyor. Ürünlerin Valilik ve Kızılay desteğiyle alındığı kursta aileler glütensiz ekmek, kurabiye, pizza, pide, tatlı, tarhana, yaş pasta ve erişte gibi ürünler yapma imkanı yakalıyor.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Sevinç, çölyak hastalığının ince bağırsaklar başta olmak üzere vücudun tüm organlarını etkileyen ve tedavi olarak sadece glütenin hayattan çıkarılması ile özdeşleşen bir hastalık olduğunu söyledi.

Birçok merkezde çocuk hastalarda glütensiz ürünlere ulaşmanın zor olduğunu belirten Sevinç, "Karabük’te büyüklerimizin öncülüğüyle böyle bir merkez açılmasıyla özellikle çocuk hastalarım için bir fırın yapıldı. Bu fırında ihtiyaçları olan glütensiz ekmeklerini, makarnalarını, tatlılarını ve erişteleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla haftanın belli günlerinde gelip burada hazırlayıp evlerine götürebiliyorlar" dedi.

Sevinç, erişkin çölyaklı hastaların bir şekilde glütensiz ürünlere ulaşabilirken çocuk hastalar için aynı durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Artık bu durum Karabük’teki çölyak hastaları için sorun olmaktan çıktı. Mayıs ayından bu yana hastalar burada glütensiz ürünleri hocalarımız eşliğinde eğitim verilerek daha sonra da kendileri yapıp haftalık olarak eve götürüp tüketip tekrardan gelebiliyorlar. Bu hastalığın tek tedavisi glütensiz diyetle beslenmek. Glütensiz ürünlere burada çocuk hastalarım çok kolaylıkla ulaşabiliyor" diye konuştu.

“Hedefimiz Karabük’teki tüm çölyak hastalarına ulaşabilmek”

Karabük Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emine Nur Yavuz da kursta çölyak hastalarının besinleri nasıl üreteceklerini ve tüketeceklerini hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Özellikle çocukların tatlıya daha çok ihtiyaç duyduğunu ve bu konu üzerine çalıştıklarını dile getiren Yavuz, "Anneleri çölyak olan öğrencilerim de var. Beraber geliyorlar. Kursa kayıtlı 28 öğrencimiz var. Hedefimiz Karabük’teki tüm çölyak hastalarına ulaşabilmek. Burada yapılan yiyecekler çölyaklı çocukları olan ailelere de ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Çölyaklı çocuğu olan Hatice Kara da merkezin kendileri için çok yararlı olduğunu söyledi. Merkezde ürünleri yaparak çocuklarına götürdüklerini belirten Kara, önceleri besinleri evde kendilerinin yapsa da merkezde kurallara uyularak ürünler yapıldığını ifade etti.

Hem kendisi hem de 15 yaşındaki kızı çölyak hastası olan anne Ayşe Sezer, 4 yıl önce kendisinin 3 yıl önce de kızının çölyak hastası olduğunu öğrendiğini anlattı.

Hastalığını geç öğrense de ancak 4 yıldır glütensiz diyeti uyguladığını dile getiren Sezer, "Kızım da diyetini hiç bozmuyor. Kurstan önce ürünleri evde yapıyorduk ama olmuyordu. Evde yapıp da çöpe attığım ürün çok oldu. Burada hocam ürünleri nasıl yapacağımızı öğretti. Artık burada öğrendiklerimi evde de uyguluyorum. Kızım okula gidiyor. Kantinden bir şey alma imkanı yok. Beslenmesini ben koyuyorum. Ne isterse burada yapıyoruz. Okulda yiyor" dedi.