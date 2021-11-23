banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!

Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. ve son yarışında iki öğretmen pilot kupa için yarıştı. Türkiye’nin en zorlu tırmanma pisti olarak ifade edilen ve ilçede ilk kez düzenlenen 19 pilotun katıldığı yarışlarda 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına meslektaşları için mücadele eden öğretmenlerden Tamer İşgüder ise Türkiye Şampiyonu olarak kupa kaldırdı.

Haberde İnsan 23.11.2021, 10:39
Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. ve son yarışında iki öğretmen pilot kupa için yarıştı. Türkiye’nin en zorlu tırmanma pisti olarak ifade edilen ve ilçede ilk kez düzenlenen 19 pilotun katıldığı yarışlarda 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına meslektaşları için mücadele eden öğretmenlerden Tamer İşgüder ise Türkiye Şampiyonu olarak kupa kaldırdı.

Aydın’ın en doğusunda yer alan ve ilin en küçük ilçeleri arasındaki Buharkent’te ilk kez düzenlenen tırmanma yarışları büyük ilgi gördü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tulum giyen ve yarış pilotu olan İsmail Tamer İşgüder ve Serkan Eker isimli öğretmenler, yarış pilotu Bahadır Sevinç tarafından İzmir’de aldıkları 6 ay eğitimin ardından direksiyon başına geçerek 7 buçuk kilometrelik zorlu parkurda tecrübeli rakipleri ile mücadele etti.

Türkiye Tırmanma Şampiyonasında ilk kez yarışan Buharkentli öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder otomobili ile elde ettiği dereceyle Ulusal Kategori birincisi olarak Türkiye şampiyonu oldu ve Mahalli Kategori birincisi olarak da podyuma çıkarak çifte kupa aldı. Aydınlı diğer öğretmen pilot Serkan Eker ise aracında yaşadığı teknik arıza nedeniyle finişi göremedi. Ulusal Kategoride bayanlar arasında da Sevcan Sağıroğlu Türkiye birincisi oldu.

“Hem Buharkent halkı hem de meslektaşlarım için yarıştım”

Katıldığı ilk yarışta büyük bir başarı elde ederek çifte kupa kazanan Buharkentli öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder, hem Buharkent halkı hem de meslektaşları için yarıştığını ifade ederek, “Bu etkinliğin Buharkent’te yapılmış olması bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Hem Buharkentli olmam hem de Buharkent Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu ilk yarışa katılma imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada tüm öğretmenler için yarışıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir kupa almayı düşünüyorum. Hem Buharkent halkına hem de Öğretmenler Günü adına yarışmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma ekip arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Yarışın ardından yaptığı açıklamada ise mutluluğunu ifade eden İşgüder, Buharkent’e 2 kupa kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Öğretmenlerimiz adına yarışıyorum”

Kuyucak’ta okul müdürlüğü yapan Serkan Eker de yarış öncesi yaptığı konuşmasında, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederek, “Öğretmenler Günü olması nedeniyle bu etkinliğe katıldık. Burada Öğretmenler Günü’ne yakışır bir şekilde bir organizasyon hazırlandı. Bizler öğretmen olarak çok öğrenci yetiştirdik ama bu kez biz öğrenci olduk ve Bahadır Sevinç hocamız da bize yarış pilotu olmayı öğretti. 6 ay boyunca İzmir’de hazırlık yaptık. Yarış Pilotları Bahadır Sevinç ve Evren Girgin hocalarımızdan eğitim aldık. Bu etkinlik sadece ve sadece öğretmenler Günü’ne adanmış bir etkinlik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve şehit düşmüş tüm öğretmenlerimiz adına yarışıyorum. Burada aldığımız tüm derece ve kupaları da merhum öğretmenlerimizin ruhlarına armağan etmek istiyorum” dedi.

“Öğretmenlerimizi 6 ay süresince pilotluk eğitimi verdik”

Öğretmenlere yarış otomobillerini tahsis ederek eğitimlerini de veren yarış pilotu Bahadır Sevinç, “Buharkent’te çok güzel tırmanma yarışı yaptık. Türkiye otomobil Sporları Federasyonu ulusal takvimindeki bir yarıştı ve son yarıştı. Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol’a çok teşekkür ediyoruz. Buharkent ve Aydın’ın tanıtımını yapmakla ilgili bizlerden etsek istedi. Hem kendisi destek verdi hem de 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerimizin yarışması için bizden talepte bulundu. Başkanımızın isteği doğrultusunda ve onun da desteği ile birlikte iki tane öğretmenimize yarış arabası tahsis ederek onları İzmir’de eğitime aldık. Bugün de Buharkent’i çok güzel bir şekilde temsil ettiler. Böyle bir sosyal sorumluluğu aldığı için özellikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi önümüzdeki 14 Mart Tıp Bayramı’nda da böyle destekler verecek. Seneye de aynı etkinlikleri devam ettireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğretmenlerimiz için de çok anlamlı bir yarış oldu”

Yarış sonrası düzenlenen kupa töreninde çifte kupa alan hemşehrisi İsmail Tamer İşgüder ile karşılıklı zeybek oynayarak başarıyı kutlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da konuşmasında; “Buharkent için çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir yarış ve çok güzel bir ilgi oldu. Aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında olması ayrı bir güzellik verdi. Aynı zamanda 2 öğretmenimiz de bu yarışa Öğretmenler Günü için katılmış oldu. Ben Bahadır Sevinç onlara araç temin ettiği ve eğittiği için ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu öğretmenlerimiz de başarılı sonuçlar aldı. Çok güzel ve çok anlamlı bir yarış oldu. Biz bunu geleneksel hale getirelim ve her sene yapalım istiyoruz. Buharkent’teki bu yarışlar büyük ilgi de gördü. 7’den 70’e herkes buradaydı ve parkurdaydı. Ben aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7