Kara kışta Mudanyalıların ekmeği ‘Zeytin Dalı’ndan

Mudanya Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca ilçe genelinde evlerinden çıkmakta zorlanan yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek taşıyor.

Zeytin Dalı ekiplerince yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleşen dağıtımlar sayesinde vatandaşlar temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe ücretsiz ulaşma imkanı buluyor.

Mudanya’da birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Her zaman söylediğim gibi, Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Başımızın tacı büyüklerimizin ve bütün ihtiyaç sahiplerinin talepleri yine belediyemiz ekipleri tarafından karşılanıyor. Biz, büyük ve fedakâr bir aileyiz, sevgiyle ürettiklerimizi, yine aynı sevgiyle halkla hakça paylaşmaya devam ediyoruz. Gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimizin yanındayız” diye konuştu.