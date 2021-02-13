Kara fırında köylü kadınlar hünerlerini sergiliyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde köylü kadınlar kış boyunca tüketecekleri ekmeğin yanı sıra yöresel lezzetleri imece usulü ile yapıyor.

Reşadiye ilçesin bağlı Hebüllü köyünde kadınlar iki haftada bir buluşup imece usulü ekmek pişiriyor. Kış mevsiminde köyün ortak kullanılan fırını sabah erken saatlerde yakılıyor. Geceden hazırlanan hamur yumak halin getirildikten sonra fırına veriliyor. Kara fırında ekmeğin yanı sıra peynirli, çökelikli çörek, bazlama yapılıyor. Odun ateşinde pişirilen köy ekmeği soğuduktan sonra poşetlenerek derin dondurucu da muhafaza ediliyor. Yaklaşık iki hafta boyunca bozulmayan ekmek sobada ısıtılarak tüketiliyor.

Köy sakinlerinden 6 çocuk annesi Nazife Arslan (62), sabah erken saatlerde kara fırında köylü kadınların bir araya gelerek ekmek yaptığını kaydetti. Yapılan ekmeklerin iki hafta boyunca bayatlamadan tüketebildiklerini ifade eden Arslan, hamura tat vermesi için kendi ürettikleri patatesleri haşladıktan sonra rendeledikten sonra ilave ettiklerini kaydetti. Kara fırında ekmeğin yanı sıra yöresel lezzetleri de pişirdiklerini belirten Arslan, “Çedeneli, ceviz içli, peynirli, çökelekli yapıyoruz. Her çeşidini yapıyoruz, temiz temiz yiyoruz. İmece usulü ekmek yapıyoruz. Pişen ekmekler soğuduktan sonra poşetler dolaba koyarak muhafaza ederiz. Ondan sonra da sobalarda ısıtıp yiyoruz” dedi.

Gurbette olan çocuklarına da ekmek yapıp yolladıklarını ifade eden Arslan, “Çocuklarımızın yanında olsak ne kadar iyi idi. Korona nedeniyle gidemedik, gelemedik onlar gözümüzün önünde tütüyordu. Çocuklarımız geldi, çok şükür sevinçliyiz mutluyuz. Ama yarın bir gün gidince yine aynı duruma geleceğiz” diye konuştu.