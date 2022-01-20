Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar düşe kalka yürüdü

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da yağan kar ve sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle vatandaşlar kayganlaşan yolda düşe kalka yürümeye çalıştı.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da yağan kar ve beraberinde yaşanan buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buzun üzerinde yürümekte zorlanan vatandaşlar kayarak yere düştü. Düşe kalka yürümeye çalışan vatandaşların imdadına Haliliye Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, vatandaşların kaydığı bölgedeki buzu tazyikli su ile kaldırıp kürekle attı.

Kaygan zeminde düşen vatandaşları diğer vatandaşlar yerden kaldırdı. Bazı vatandaşlar ise 20 metrelik yolu kaygan zemin nedeniyle uzun süre kat edemedi.