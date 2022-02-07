Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyunda yüzdüler

Rize’de 2 yıldır Korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleşti ve katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi sularında yüzdüler.

2 yıldır Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 7. Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi. Çamlıhemşin ilçesi 1300 rakımdaki Çat Vadisi’nde toplanan katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna girip, tulumun ezgileri ile horon oynadı.

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, yaptığı açıklamada “Doğu Karadeniz’de özellikle Rize’de görülmeye değer onlarca yer, yapılabilecek birçok etkinlik imkânı var. Bizler de alternatif turizme dikkat çekerek bölge turizminin gelişmesine, çeşitlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kış Yüzme Şenliğini de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktivite idi. Maalesef Pandemi dolayısıyla iki yıldır bu etkinliği yapamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kış Yüzme Şenliğini adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çat Köprüsü’nde, çoban ateşi etrafında tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, kar suyu ile demlenen çayları yudumlayıp ısındılar.