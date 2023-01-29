Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı

Van’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar kardan adam yaparak kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde Van’da başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. 345 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, karla mücadele çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Uzun zaman sonra şehri beyaza bürüyen kar yağışına sevinen çocuklar, sabahın ilk ışıklarıyla kendilerini dışarı atarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Evebeynleriyle kardan adam da yapan İkra ve Hamza Başdinç isimli kardeşler, kar yağışına çok sevindiklerini söyledi.

Deniz Başdinç isimli baba ise kar yağışını fırsat bilerek çocuklarıyla kardan adam yaparak kartopu oynamanın keyfini çıkardığını ifade etti.