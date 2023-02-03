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Kar yağışı sonrası eğlenceli anlar: Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı.
Haberde İnsan 03.02.2023, 00:34
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı.
Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası bir vatandaş karda motosiklet yardımı ile kayarken görüntülendi. Motosiklete bağlanan ip yardımı ile kayan kişi “Süpermen” taklidi yaparak eğlendi.