Van’ın Gevaş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayvan yetiştiricilerini olumsuz etkiledi.

Mart ayının son gününde ilçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hayvan yetiştiricilerini de zorda bıraktı. Önceki günlerde havanın sıcak ve güneşli olması nedeniyle koyunlarını merada otlatan çiftçiler, yağan kar yağışı nedeniyle hayvanlarını yeniden ahıra aldılar. Kış mevsiminde olduğu gibi tekrar kar üstünde hayvanlarına ot verdiklerini ifade eden Hamit Demir, “Bugün koyunlarımı meraya çıkaracaktım ancak kar yağışı nedeniyle çıkaramadım. Burada yem vermeye çalışıyorum. İşimiz zor. Yem ve ot biraz pahalı. Kar yağmasaydı koyunları otlamaya çıkaracaktık ama kar nedeniyle burada yem vermek zorunda kaldık” dedi.