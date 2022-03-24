Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum’un Tekman ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ve fırtına sürücülere zor anlar yaşattı. Turnagöl Mahallesinde hasta kadın için seferber olan ekipler snowtrack ile köye ulaşarak hastaya müdahale etti.

Erzurum il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dün gece yarısından itibaren etkili oldu. Özellikle Tekman ilçesinde aniden bastıran tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda mahsur kalan ambulans ve araçlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekiplerince kurtarıldı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu kırsalda hasta için köye ulaşmayan çalışan ambulansta ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Turnagöl Mahallesinde hastalanan bir kadın için yola çıkan ekipler tipiye yakalandı. Ekipler kar üstü araçlarla hastayı alarak ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi.