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Kar temizleme çalışması yapan ekiplere baklava dopingi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma yapan ekiplere baklava ve çay ikram etti.

Haberde İnsan 29.01.2022, 09:52 29.01.2022, 10:10
Kar temizleme çalışması yapan ekiplere baklava dopingi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma yapan ekiplere baklava ve çay ikram etti.

Gaziantep’te son 54 yılın en yoğun kar yağışının etkisi hala devam ediyor. Şehirde kar temizleme çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplere baklava ve çay ikram etti. Kar temizleme çalışmalarını vatandaşların bu süreci kolay atlatması için kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Tahmazoğlu, 600 kişi ve 300 iş makinasıyla çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Şahinbey’de 600 kişi 300 iş makinasıyla kar temizleme çalışmaları yürütülüyor

Fiilen 600 kişinin ve yaklaşık 300 iş makinasıyla kar temizleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gaziantep, 54 yıldır görmediği kar yağışını görüyor. 10 gün içerisinde yaklaşık 1 metreye yakın kar yağışı gerçekleşti ve halen kar yağışı devam ediyor. Kar yılı var demiş atalarımız. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak koordinasyon içerisinde ekiplerimizle beraber gerek temizlik ekiplerimizle gerek park bahçe ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park bahçe ekipleriz, yaya olarak kaldırımların temizliğini yapıyorlar. İş makinalarımızla caddelerimizin temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreci kolay bir şekilde geçirmesi için büyük bir gayret ve çalışma içerisindeyiz. Bu arada sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Bu havada yem bulmakta zorlandıkları için kuşları ve sokak hayvanlarını besliyoruz. İnşallah, bu süreci en güzel bir şekilde atlatmış olacağız. Şu anda 600 kişiyle fiilen sahada çalışıyoruz ancak bunun geri planında çalışanları da var. Yaklaşık 250 ila 300 iş makinelerimizle beraber sahada bir taraftan cadde temizleme çalışmaları, kaldırım temizleme çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

“Ekiplerimizi kolluyoruz, gözetiyoruz”

Kar temizleme çalışmalarındaki ekiplere baklava ve çay ikram eden Tahmazoğlu, ekiplerin büyük gayretler içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Bir taraftan da temizlik ekiplerimiz çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hem çöp konteynırlarının üzerine yağan karlar ve hem de vatandaşlarımız çöpleri, çöp konteynırlarının yanına bıraktığı için ekiplerimiz tek tek elleriyle toplamak zorunda kalıyor. Tabi zahmetli oluyor ama arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla şehrimizi temiz tutmak, yolları açık tutmak adına büyük bir gayret içerisindeler. Biz de arkadaşlarımıza baklava ikram ettik, çay ikram ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızı da kolluyoruz, gözetiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Vatandaşlarımızdan çok fazla talepler geliyor. ‘Çatımı temizleyin’ veya ‘site içerisini temizleyin’ diyenler var. ‘Arabamı çıkaramıyorum, garaj girişini temizleyin’ diyenler var ama bizim öncelikli olarak vatandaşlarımızın genel olarak kullandığı ana yolları, sokakları, caddeleri ve kaldırımları ağırlık olarak temizliyoruz” diye konuştu.

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