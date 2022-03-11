Kar tatili çocuklara yaradı

Bahçelievler’de etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar kardan adım yapıp, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından ortalık beyaza büründü. Bahçelievler’de çocuklar kendilerini dışarı atarak kar tatilinin tadını çıkardı. Karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar naylonlar yardımıyla yokuş aşağı kaydı. Aileleriyle birlikte kardan adam yapan minikler kar topu oynamayı da ihmal etmedi.

Çok eğlendiklerini söyleyen Eren Özdemir, "Kar güzel yağdı bir daha da bulamayız dedik. Abilerin yaptığı kardan adamla fotoğraf çekindik" dedi.

Çocuklarla kardan adam yaptıklarını söyleyen Birol Aydın, "Kar yağmışken kardan adam yaptık. Çocukları eğlendirdik. Kar yağdı mı kar güneş açtı mı deniz" diye konuştu.