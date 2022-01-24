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Kar yağışı renkli görüntüler oluştu: Kimisi kar yağışşının sevinciyle halay çekti, kimisi yolda kalan araçlara yardım etti
Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi
Kastamonu ve Sinop’tan İstanbul’a istikametine seyir halindeyken yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Karabük’te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu öğrenci yurduna yerleştirildi.
Haberde İnsan 24.01.2022, 01:05
Kastamonu ve Sinop’tan İstanbul’a istikametine seyir halindeyken yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Karabük’te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu öğrenci yurduna yerleştirildi.
Karabük-Eskipazar karayolunun yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametine gidecek olan araçlara kapatıldığı duyurulmuştu. Kastamonu ve Sinop’tan bu iki il istikametine seyir halindeyken Karabük’te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu için İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İkinci bir duyuruya kadar ulaşımın durmasının ardından yolcular Soğuksu Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.