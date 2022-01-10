Kar nedeniyle mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Bingöl’de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 vatandaşı, AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi Kepçeli köyü Kayasırtı mezrasına yolcu götüren bir ticari taksi sürücüsü, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Çalışma arkadaşları da sürücüye yardım etmeye gitti ancak onlar da mahsur kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından donmak üzere olan 6 vatandaşı kurtardı.

Vatandaşlar, AFAD ve jandarma personeline teşekkür etti.