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Kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, 4 saatlik çalışmanın ardından evlerinden alınarak kızlarının yanına götürüldü.

Haberde İnsan 16.03.2022, 15:35
Kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, 4 saatlik çalışmanın ardından evlerinden alınarak kızlarının yanına götürüldü.

Altınordu ilçesi Bahariye Mahallesi’nde yaşayan Abdullah (75) ve eşi Safiye Şener (72) çiftinin evlerinin yolu, kar yağışının ardından ulaşıma kapandı. Bu nedenle evlerinden çıkamayan çift, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e mesaj yoluyla ulaşarak durumu anlattı ve kızlarının yanına gitmek istediklerini söyledi. Altınordu Belediye Başkanı Tören’in talimatı üzerine harekete geçen ekip, yaşlı çiftin evinin bulunduğu adrese ulaşmak için yola çıktı.

Ekipleri 4 saatlik çalışmanın ardından yaşlı çifte ulaştı

Kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu alanda ekipler, bir yandan yolu ulaşıma açtı, bir taraftan da yaşlı çifte ulaşmak için ilerledi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler adrese ulaşarak Şener çiftini belediyeye ait araca aldı. Çift, belediyeye ait araç ile Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan kızlarının yanına götürüldü. Safiye Şener, eşinin hasta olduğunu ve konuşamadığını belirterek, ilgisi için Başkan Aşkın Tören ve ekiplere teşekkür ederek, “Allah razı olsun, Allah daha çok versin” dedi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, yoğun kar yağışı sonrası tüm ilçede 330 personel ve 42 iş makinesiyle çalışmaların sürdüğünü, çalışmaların devam ederken özellikle kendisine ulaşan yaşlı çiftlere öncelik tanıdıklarını belirtti. Başkan Tören, yaşlı çiftten gelen mesaj doğrultusunda ekiplerin harekete geçtiğini ifade ederek, 4 saatlik zorlu mücadelenin ardından Abdullah ve Safiye Şener çiftine ulaşıldığını, ekipler tarafından kızlarının evlerine ulaştırıldığına dikkat çekti.

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