Kar macerası pahalıya patladı... Off-Road ekibi gece dağda mahsur kaldı

Kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 1974 rakımlı Ulus dağı macera tutkunlarının da adresi oluyor. Özellikle araçlarına güvenip dağa çıkan offroadçı dağda mahsur kaldı.

Hesapta olmayan sebepler ise maceraya dönüşüyor. Sındırgı Offroad kulübü üyelerinden ve TRT verici istasyonuna da ulaşım hizmeti veren İsmail Karataş Ulus dağının zirvesinde mahsur kaldı.

Arkadaşlarından yardım isteyen Karataş’ın yardımına ise kardeşi Salih Karataş koştu. Offroad araçları ile zorlu bir yolculuk sonrasında zirveyi bulan ekip karla kaplı diğer aracı kurtaramadı. Sürgün yapması ve havanın kararması ile birlikte geceyi Ulus’ta geçiren ekip, sabah saatlerinde iki aracı da kurtararak merkeze geldi.

Salih Karataş yola çıkarken “ Sındırgı Offroad ekibi olarak 1974 rakımlı Ulus Dağına İsmail Karataş’ı kurtarmaya gidiyoruz” dedi. Ancak yaşanılan aksaklıklardan dolayı geceyi Ulus’ta geçirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Macera dolu yolculuk ise Offroad severlerin doğasında var. Yaklaşık 20’ye yakın Offroad aracı ile Sındırgı Offroad Kulübü macerayı yaşamak için çevre il ve ilçelerdeki aktivitelere de katılıyor. Ekim ayının ilk haftasında ise Sındırgı Yaylabayır mahallesinde Offroad festivali gerçekleştiriliyor. Kasım ayından itibaren karla kaplanan ve uzun süre kar örtüsü kalan Ulus dağında da kış Offroad etkinlikleri planlanıyor.