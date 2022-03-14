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Kar kış dinlemiyor; her gün işten evine koşarak gidiyor

Bursa’da atletizm de yapan bir esnaf; her gün 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gidiyor. Enver Koç, hem sağlıklı kalıyor hem de ulaşıma ücret ödemiyor.

Haberde İnsan 14.03.2022, 08:55 14.03.2022, 09:01
Kar kış dinlemiyor; her gün işten evine koşarak gidiyor

Bursa’da atletizm de yapan bir esnaf; her gün 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gidiyor. Enver Koç, hem sağlıklı kalıyor hem de ulaşıma ücret ödemiyor.

Kapalıçarşıda esnaflık yapan Enver Koç, (62) 40 yaşında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp spor yapmaya başladı. Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanısıra her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı.

Spor yapmaya başladıktan sonra tüm sağlık sorunlarından kurtulan Enver Koç, şimdi 20 kilometre olan evinden işine her gün koşarak gidip geliyor. Bu sayede hem sağlıklı kalıyor hem de hiç bir ulaşım ücreti ödemeyerek tasarruf ediyor. Yaptığı spor sayesinde genç görünüme kavuşan Koç’un hiç bir sağlık sorunu bulunmuyor. Görenler ise 62 yaşında olduğuna inanmıyor.

Herkesi spor yapmaya davet eden Enver Koç, "Ben 40 yaşına kadar sigara içiyordum. Sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp koşulara başladım. Spora başladıktan 3 yıl sonra evimden işime her gün koşarak gidip gelmeye başladım. 17 yıldır işten evime koşarak gidip geliyorum. Şimdi hiç bir sağlık sorunum yok, hiç bir şeyi perhiz etmiyorum. Yaptığım spor sayesinde genç bir görünüme kavuştum. Kimse 62 yaşında olduğuma inanmıyor. Ben çarşıda esnafım, evimle dükkanım arası 20 kilometre. Her gün evden işe koşarak gidip gelerek sağlıklı kalıyorum. Ayrıca ulaşıma hiç ücret ödemiyorum. Spor yapın sağlıklı kalın" dedi.

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