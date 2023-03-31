Kar çiftçiyi sevindirdi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

Mart ayının son gününde yağan kar vatandaşları hem sevindirdi hem şaşırttı. Kurak geçen kış mevsiminin sonunda Mart ayında etkili olan kar yağışı özellikle çiftçileri sevindirdi.

Mart ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bir çok çiftçi tarlasını ekerken, yağan karın üretimi artıracağını dile getirdiler.

Kuraklık olmaması için yağışın önemli olduğunu belirten vatandaşlar, “İnşallah kurak geçen kış mevsiminin ardından bugün yağar kar mahsülün bereketli olmasına vesile olur” dediler.