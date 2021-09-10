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Kaptan Ahmet Akdeniz’e son görev

Yaklaşık 15 gün önce İspanya açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen kaptan Ahmet Akdeniz memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 10.09.2021, 16:54
Kaptan Ahmet Akdeniz’e son görev

Yaklaşık 15 gün önce İspanya açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen kaptan Ahmet Akdeniz memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Yasal işlemlerden dolayı yaklaşık 15 gündür İspanya’da cenazesi bekletilen Ahmet Akdeniz’in cenazesi memleketine getirilirken, bugün Eynesil Merkez Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Akdeniz’in cenazesi namaz sonrası ilçeye bağlı Köseli mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Eynesil İlçe Kaymakamı İdris Koç, Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, İlçe Garnizon Komutanı Uğur Ahmet Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem ile yakınları katıldı.

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