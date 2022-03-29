Kapısına kadar gelen tilkiyi halı üstünde besliyor

Van’ın Saray ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim merkezine inen tilki, açık bırakılan kapıdan içeri girerek halı üstünde besleniyor.

Van’da bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi’ne yiyecek bulmak için inen tilki, Mahalle Muhtarı Cevdet Öztürk’ün bahçesine girdi. Bir süre bahçede beslediği tilki için artık evinin kapısını açık bırakan muhtar, yabani hayvanı odada halı üstünde besliyor. Karnını doyurduktan sonra evden ayrılan tilkinin kapıdan içeri girmesi ve yemek yemesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.