Kapısına gelen patili misafirleri geri çevirmiyor

Kahramanmaraş’ta bir iç mimar, iş yerine gelen sokak kedisini sahipleniyor, kapısına gelen diğer kedilere ise mama ve su veriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde iç mimar Özlem Eren Karataş (31) iş yerinde 5 yıldır sokak kedilerini besliyor. Kedi kulübeleri yaparak onların bakımlarını, mama ve su ihtiyaçlarını karşılayan Karataş, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

İş yerine gelen sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini söyleyen Karataş, “Sabah iş yerine geldiğimizde kapımızın önünde gördüğümüz sokak kedilerini besleyerek güne başlıyoruz. Bir yaşındayken kapımızın önüne gelen sokak kedisini aldık besledik ve büyüttük. Şimdi kendisi anne oldu ve 3 yavrusu oldu. Şu an toplam 12 sokak kedisini besliyoruz. İş yerimizin arka kısmında belediyeye ait olan parka ise kedi kulübeleri yaparak onlara ev yaptık. Oraya gelen kedilere de mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarımıza karşı duyarlı olarak, onlara sahip çıkalım” dedi.