Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu sürüyor

Yıllık izinlerini ailelerinin yanında geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı’nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. İzinlerini ailelerinin yanında geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sevinç ve heyecanla giriş yapan gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.

Yaşadıkları ülkelere dönüşte de Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçiler, geçiş öncesi sıranın kendilerine gelmesini beklerken Edirne Valiliği’nin ücretsiz olarak sağladığı imkânlardan faydalanıyor. Edirne Valiliği tarafından gurbetçilere ücretsiz olarak su, meyve suyu ve çeşitli ikramlar yapılıyor.

Her sene geliş ve gidişlerde çok sıra beklediklerini söyleyen ve yaşadığı ülke Belçika’ya yola çıkan Ayşe Çetin, bu duruma bir çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

“Türkiye’den her şeyi ile çok memnunuz”

Severek ve isteyerek ana vatana geldiklerini söyleyen gurbetçi Cemile Yazıcı, “Bu kadar çok bekleyeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çok sıra var. İnşallah bir an önce evimize varırız. Sabah 5 ten beri bekliyoruz. Ama Türkiye’de çok güzeldi. Türkiye’den her şeyi ile çok memnunuz. Ama burada bu şekilde sıra olmasa daha da memnun olacağız. Devletimizden Allah razı olsun her şey çok ilerlemiş. Türkiyemiz çok iyi durumda. Bu çilemiz de ortadan kalkarsa çok daha iyi olacak” dedi.

“Giderken üzülerek gidiyoruz”

Almanya’ya doğru yola çıkan gurbetçi Bekir Şimşek, “Memleketimize gelmekten gurur duyuyoruz. Giderken de üzülerek gidiyoruz. Sabah 06.00’dan beri sıra bekleyen arkadaşlar var. Belki de 3-4 saat daha sıra gelmeyecek. Bunun bir an önce çaresi bulunsun” diye konuştu.

“Gelişimiz şahane dönüşümüz eziyet”

Memleketi Kırşehir’de tatilini geçiren ve yaşadığı ülkeye dönüş yolculuğuna geçen Selma Işık, “Gelirken büyük sevinçle geliyoruz. Ama dönerken çok büyük eziyetlerle dönüyoruz. Bulgaristan ve başka devletler zaten bize acımıyor. Gelişimiz şahane dönüşümüz eziyet. Vatanımıza gelmeyi her zaman istiyoruz. Ama bir dahaki senelerde arabamızla gelmeye tövbe ediyoruz. Uçak biletlerimizi daha indirmiş olsalar uçakla geliriz” dedi.

“Ailemizin yanında kaldığımız için mutluyuz”

Fransa’dan gelip tatilini memleketi Kahramanmaraş’ta geçirdikten sonra dönüş yolunda sıra bekleyen Gurbetçi Erdem Kısa ise “Ailemizin yanındaydık. 1 ay kaldık. Şimdi dönüş yolculuğuna geçtik. Geldiğimizde yine tıkalıydı Bulgaristan gümrüğü. Yine herhalde oradan tıkanıyor. Ondan biraz üzülüyoruz. Ailemizin yanında kaldığımız için mutluyuz. Ama bizim evimiz de çalıştığımız yerde şimdi dönüyoruz” ifadelerini kullandı.