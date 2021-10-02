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Kapıda kalan öğrencilerin yardımına itfaiye yetişti

Aksaray’da evin anahtarını unutarak markete giden ve eve döndüklerinde kapıda kalan öğrencilerin yardımına itfaiye yetişti. İtfaiye merdiveni ile 5. katın balkonunda içeriye giren ekipler öğrencilere kapıyı açtı.

Haberde İnsan 02.10.2021, 20:05
Kapıda kalan öğrencilerin yardımına itfaiye yetişti

Aksaray’da evin anahtarını unutarak markete giden ve eve döndüklerinde kapıda kalan öğrencilerin yardımına itfaiye yetişti. İtfaiye merdiveni ile 5. katın balkonunda içeriye giren ekipler öğrencilere kapıyı açtı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oturdukları evin anahtarını evin içinde unutarak markete kadar çıkan öğrenciler eve döndüklerinde anahtarı içeride unuttuklarını fark etti. Kapıda kalan öğrenciler ilk olarak çilingirciye ulaşmaya çalıştı. Birçok yeri aradıktan sonra sonuç alamayan öğrenciler son çare olarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede öğrencilerin evine gelen itfaiye ekipleri itfaiye araç merdiveni marifeti ile öğrencilerin 5. kattaki dairesine balkondan girdi. Balkondan içeri giren itfaiye kapıyı açarak öğrencileri evine kavuşturdu. Öğrenciler itfaiye ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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