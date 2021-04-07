Kapıcı, topladığı hurda eşyaları satıp aldığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanda kapıcılık yapan 27 yaşındaki Mahmut Çelik, dairelerden topladığı çöplerden çıkardığı hurdaları satarak elde ettiği gelirle aldığı antika eşyaları evinde sergiliyor.

Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bir apartmanda 2018 yılında kapıcılık yapmaya başlayan Mahmut Çelik, dairelerden topladığı hurdaları satarak antika eşyalar almaya başladı. Çelik, 4 yılda eskici pazarlarından topladığı Osmanlı döneminden kalan kahve cezvesi, tüfek, radyo, samuray kılıcı, kalsedon taşı, akik taşları gibi yüzlerce değerli eşyanın koleksiyonunu kurdu. Evinin salonunda koleksiyonunu sergileyen Çelik, Çin’den samuray kılıcı, Hindistan’dan gramafon getirtmiş.

Koleksiyonunda Osmanlı döneminden kalma kahve cezvelerinin de olduğunu ifade eden Çelik, "Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir binada kapıcı olarak işe başladım. İşe başladıktan sonra çöpün içinde atılacak ve toplanarak ekonomiye kazandırılacak malzemeler vardı. O hurda malzemeyi satarak 4 senede 40-45 bin lira yaptım. 70- 80 bin liralık antika malzemeyi getirdim. Bunun içerisinde 18. yüzyıldan lambalarımız var, Osmanlı zamanından kalma kahve cezvelerimiz var" dedi.

Antika merakının çocuklukta başladığını vurgulayan Çelik, eşinin de zamanla bu hobisine alıştığını ifade etti. Çelik, "Antika merakıma eşim de zamanla alıştı. Çünkü bana saygı gösterdiği için antika malzemelerime de saygı gösterdi" diye konuştu.

Çelik, koleksiyonunu daha da genişletip 10 yıl içerisinde bir müze açmayı planlıyor.